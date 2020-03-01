Активист Дулат Агадил скончался 25 февраля в следственном изоляторе в столице Казахстана Нур-Султане после того, как полиция арестовала его по обвинению в неуважении к суду и оскорблении судьи. Президент страны Касым-Жомарт Токаев, заявил, что причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.
«С тех пор как стало известно о смерти Дулата Агадила в СИЗО, в социальных сетях не прекращались заявления о том, что активиста убили. С плакатами, требующими призвать возможных убийц к ответу, люди выходили на акции протеста и вставали в пикеты. В воскресенье протесты стали более масштабными», — рассказали журналисты Reuters.
По информации издания в Алма-Ате полицейские оцепили главную площадь города и задержали около 40 человек. При задержании несколько протестующие выкрикивали лозунги оппозиции: «Проснись, Казахстан!» и «Старик, уходи!» — обращенные к Нурсултану Назарбаеву, который сохраняет широкие полномочия после того, как год назад отказался от президентства.