Полиция республики Казахстан задержала десятки сторонников оппозиции, которые вышли на улицы Алма-Аты и Нур-Султана после смерти антиправительственного активиста. Об этом 1 марта сообщило агентство Reuters

Активист Дулат Агадил скончался 25 февраля в следственном изоляторе в столице Казахстана Нур-Султане после того, как полиция арестовала его по обвинению в неуважении к суду и оскорблении судьи. Президент страны Касым-Жомарт Токаев, заявил, что причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

«С тех пор как стало известно о смерти Дулата Агадила в СИЗО, в социальных сетях не прекращались заявления о том, что активиста убили. С плакатами, требующими призвать возможных убийц к ответу, люди выходили на акции протеста и вставали в пикеты. В воскресенье протесты стали более масштабными», — рассказали журналисты Reuters.