Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с заместителем руководителя Администрации российского президента Дмитрием Козаком и обсудил следующий этап обмена удерживаемых лиц. Об этом 1 марта сообщило издание РБК-Украина

Андрей Ерамак и Дмитрий Козак обсудили параметры следующего обмена пленными в формате «всех на всех», об осуществлении которого договорились во время нормандской встречи в Париже в декабре 2019 года. При этом, руководитель Офиса президента (ОП) Зеленского заявил о намерении провести следующий обмен пленными уже в марте текущего года.

«Также участники переговоров отметили необходимость продолжения диалога для полного выполнения договоренностей, которые были достигнуты во время встречи в нормандском формате в Париже» — уточняют, ссылаясь на информацию из ОП, журналисты издания.

Пристайко надеется, что обмен пленными в Донбассе состоится до нормандского саммита © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Вадим Пристайко рассказал, что Киев планирует провести обмен пленными с Россией к следующей нормандской встрече. При этом он напомнил, что встреча в нормандском формате должна состояться в апреле 2020 года.

Пристайко добавил, что в рамках следующего обмена пленными Москва должна вернуть около 200 украинских граждан. А президент Владимир Зеленский настаивал, чтобы Киев получил 200 граждан, которые предположительно находятся на территории ДНР и ЛНР, а также около 100 крымских татар находящихся в Крыму.

Между тем, по данным аппарата омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, в республике без вести пропавшими считаются свыше 460 человек, почти 150 из них могут находиться в плену.