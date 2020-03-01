Андрей Ерамак и Дмитрий Козак обсудили параметры следующего обмена пленными в формате «всех на всех», об осуществлении которого договорились во время нормандской встречи в Париже в декабре 2019 года. При этом, руководитель Офиса президента (ОП) Зеленского заявил о намерении провести следующий обмен пленными уже в марте текущего года.
«Также участники переговоров отметили необходимость продолжения диалога для полного выполнения договоренностей, которые были достигнуты во время встречи в нормандском формате в Париже» — уточняют, ссылаясь на информацию из ОП, журналисты издания.
Ранее глава украинского МИДа Вадим Пристайко рассказал, что Киев планирует провести обмен пленными с Россией к следующей нормандской встрече. При этом он напомнил, что встреча в нормандском формате должна состояться в апреле 2020 года.
Пристайко добавил, что в рамках следующего обмена пленными Москва должна вернуть около 200 украинских граждан. А президент Владимир Зеленский настаивал, чтобы Киев получил 200 граждан, которые предположительно находятся на территории ДНР и ЛНР, а также около 100 крымских татар находящихся в Крыму.
Между тем, по данным аппарата омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, в республике без вести пропавшими считаются свыше 460 человек, почти 150 из них могут находиться в плену.