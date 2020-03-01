Украинский нападающий испанского футбольного клуба «Альбасете» Роман Зозуля в очередной раз был освистан болельщикам мадридского «Райо Вальекано». Об этом 1 марта сообщило испанское издание Tiempo de luego

Однако если раньше болельщики на трибунах выкрикивали: «Зозуля — чертов нацист», то теперь называли его «коммунистом».

«Во время матча, на котором находилось 150 фанатов мадридского «Райо Вальекано скандировали «Он коммунист. Зозуля — коммунист», — указывает Tiempo de luego

Между тем Зозуля провел на поле 75 минут, а сам матч закончился со счетом 1:1. «Ты нацист. Зозуля, ты нацист». Фанаты еще двух испанских клубов ополчились на украинца © tsn.ua | tsn.ua | Перейти в фотобанк

Напомним, из-за оскорбительных выкриков в адрес Романа Зозули был прекращен матч Райо Вальекано — Альбасете. После перерыва гости отказались выходить на поле. Позже апелляционный комитет Федерации футбола в Испании оштрафовал футбольный клуб Райо Вальекано.

В конце прошлого года матч испанской Сегунды между «Райо Вальекано» и «Альбасете» был прерван из-за оскорблений в адрес Зозули со стороны фанатов «Райо», которые назвали украинца «е…ым нацистом».

А профессиональная футбольная лига отправила Комитету федерации футбола Испании отчет об оскорблениях в адрес украинского футболиста Романа Зозули на двух матчах Ла Лиги.

🗣️Primeros cánticos de los Ultras del Rayo a Zozulya:



🎶"Es comunista, Zozulya es comunista".#AlbaceteRayo pic.twitter.com/bkjQByrgAz — Tiempo de Juego (@tjcope) February 29, 2020

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