Однако если раньше болельщики на трибунах выкрикивали: «Зозуля — чертов нацист», то теперь называли его «коммунистом».
«Во время матча, на котором находилось 150 фанатов мадридского «Райо Вальекано скандировали «Он коммунист. Зозуля — коммунист», — указывает Tiempo de luego
Между тем Зозуля провел на поле 75 минут, а сам матч закончился со счетом 1:1.
Напомним, из-за оскорбительных выкриков в адрес Романа Зозули был прекращен матч Райо Вальекано — Альбасете. После перерыва гости отказались выходить на поле. Позже апелляционный комитет Федерации футбола в Испании оштрафовал футбольный клуб Райо Вальекано.
В конце прошлого года матч испанской Сегунды между «Райо Вальекано» и «Альбасете» был прерван из-за оскорблений в адрес Зозули со стороны фанатов «Райо», которые назвали украинца «е…ым нацистом».
А профессиональная футбольная лига отправила Комитету федерации футбола Испании отчет об оскорблениях в адрес украинского футболиста Романа Зозули на двух матчах Ла Лиги.
🗣️Primeros cánticos de los Ultras del Rayo a Zozulya:— Tiempo de Juego (@tjcope) February 29, 2020
🎶"Es comunista, Zozulya es comunista".#AlbaceteRayo pic.twitter.com/bkjQByrgAz