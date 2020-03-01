Киевский районный суд Харькова отправил под домашний арест нескольких участников столкновений, произошедших 27 февраля в Харькове на рынке «Барабашово». Об этом 1 марта сообщило агентство РИА Новости

Столкновения между частными предпринимателями и охранной фирмой произошли на харьковском рынке «Барабашово» в четверг 27 февраля. В ходе беспорядков по данным полиции стороны применяли пиротехнику и слезоточивый газ. В столкновениях принимали участие более 100 человек, от слезоточивого газа пострадали пять граждан и руководитель территориального подразделения полиции.

«Заседание состоялось 29 февраля. Прокуратура подала ходатайство о заключении под стражу всех подозреваемых в массовых беспорядках на рынке "Барабашово" 27 февраля, но суд успел рассмотреть ходатайство о части подозреваемых и не удовлетворил его», — приводит слова представителя пресс-службы суда РИА Новости.

В Харькове на рынке Барабашово произошли столкновения, есть пострадавшие © commons.wikimedia.org, User:UeArtemis | Перейти в фотобанк

Ранее Национальная полиция сообщила, что по факту столкновений проводится расследование по статье «массовые беспорядки». В результате столкновений правоохранители задержали 55 человек в возрасте от 19 до 55 лет.