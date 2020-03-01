Столкновения между частными предпринимателями и охранной фирмой произошли на харьковском рынке «Барабашово» в четверг 27 февраля. В ходе беспорядков по данным полиции стороны применяли пиротехнику и слезоточивый газ. В столкновениях принимали участие более 100 человек, от слезоточивого газа пострадали пять граждан и руководитель территориального подразделения полиции.
«Заседание состоялось 29 февраля. Прокуратура подала ходатайство о заключении под стражу всех подозреваемых в массовых беспорядках на рынке "Барабашово" 27 февраля, но суд успел рассмотреть ходатайство о части подозреваемых и не удовлетворил его», — приводит слова представителя пресс-службы суда РИА Новости.
По постановлению Киевского районного суда города Харькова, подозреваемые будут находиться под ночным домашним арестом. Дата избрания меры пресечения остальным участникам столкновений судом будет назначена позже.
Ранее Национальная полиция сообщила, что по факту столкновений проводится расследование по статье «массовые беспорядки». В результате столкновений правоохранители задержали 55 человек в возрасте от 19 до 55 лет.