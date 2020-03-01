Как указали в ведомстве, в феврале 2020 года расходы государственного бюджета на социальное обеспечение составляли 49,5 млрд гривен (более 134 млрд руб.), что на 6,7 млрд гривен (18,2 млрд руб.) меньше запланированного.
«Снизилось количество получателей субсидий, чему способствовали теплая погода и боле быстрый рост доходов населения, чем тарифов на жилищно-коммунальные услуги». — говорится в пояснении украинского Минфина.
Напомним, в государственном бюджете на 2020 год на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату услуг ЖКХ предусмотрено 47,6 млрд гривен (129,4 млрд руб.) что на 7,4 млрд гривен (20,1 млрд руб.) меньше, чем в 2019 году.
Всего субсидии для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг в декабре 2019 года получали более 3,3 млн домохозяйств.