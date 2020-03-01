На Украине уменьшилось количество граждан, которые могут претендовать на субсидию по оплате услуг ЖКХ из-за теплой погоды и опережающего роста доходов населения. Об этом 1 марта сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины

Как указали в ведомстве, в феврале 2020 года расходы государственного бюджета на социальное обеспечение составляли 49,5 млрд гривен (более 134 млрд руб.), что на 6,7 млрд гривен (18,2 млрд руб.) меньше запланированного.

«Снизилось количество получателей субсидий, чему способствовали теплая погода и боле быстрый рост доходов населения, чем тарифов на жилищно-коммунальные услуги». — говорится в пояснении украинского Минфина.

Падение промышленности и неподъемная коммуналка. Главное в экономике Украины с 22 по 27 февраля © Украина.ру/Стрингер

Всего субсидии для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг в декабре 2019 года получали более 3,3 млн домохозяйств.