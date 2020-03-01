Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве 5 марта для обсуждения новой дорожной карты по урегулированию в сирийской провинции Идлиб. Об этом 1 марта сообщило турецкое издание NTV

Дату предполагаемой встречи озвучил глава внешне политического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу, который находился в Дохе на церемонии подписания мирного соглашения между США и «Талибаном».

По его словам, в турецкую делегацию кроме руководителя МИДа Турции войдут министр национальной обороны Хулуси Акар, а также глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан. Предполагается, что они прибудут в Москву для консультаций за день до приезда Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее, президент Турции рассказал, что он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оставить его с режимом Башара Асада наедине. После обращения в полицию с сотрудниками Sputnik Турция пропала связь © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы «Хайят Тахрир аш-Шам»* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия открыла ответный огонь. По информации Минобороны России, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате столкновений погибли 36 военнослужащих армии Турции. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на родину. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что авиация ВКС в этом районе не применялась.

Президент Турции после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу провел консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары.

* Террористическая организация, запрещенная в России