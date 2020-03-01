Железнодорожный транспорт Украины испытывает серьезные системные проблемы, связанные с износом инфраструктуры и нехваткой подвижного состава. Руководство «Укрзализныци» постоянно говорит о необходимости увеличения тарифов на пассажирские перевозки.
«Планируется провести индексацию вагонной составляющей в четыре этапа в общей сложности на 8,5% за год. А тарифы на пассажирские перевозки, похоже, ждет ползучая индексация — плюс 2% в течение 10 месяцев, начиная с марта — в итоге рост на 22% относительно начала года», — приводит слова представителя Центра транспортных стратегий Украины издание.
Как утверждают в «Укрзализныце», повышение цен позволит увеличить доход от пассажирских перевозок на 8%, а общий доход компании на 13% уже в 2020 году. При этом, тарифы на грузоперевозки также будут расти на 2,5% каждый квартал.
Выступая 23 января на «Украинском завтраке» в Давосе, премьер-министр Украины Алексей Гончарук объявил, что Кабмин намерен отдать стратегическую госкомпанию «Укрзализныця» под управление немцам — компании Deutshe Bahn (DB).
Позже сообщалось, что немецкие специалисты будут консультировать руководство «Укрзализныци» по поводу оптимизации работы компании.