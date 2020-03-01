На Украине повышается стоимость проезда на железнодорожном транспорте. В Центре транспортных стратегий заявили, что начиная с марта, цены на билеты будут расти на 2% ежемесячно. Об этом 1 марта сообщили «Украинские новости»

Железнодорожный транспорт Украины испытывает серьезные системные проблемы, связанные с износом инфраструктуры и нехваткой подвижного состава. Руководство «Укрзализныци» постоянно говорит о необходимости увеличения тарифов на пассажирские перевозки.

«Планируется провести индексацию вагонной составляющей в четыре этапа в общей сложности на 8,5% за год. А тарифы на пассажирские перевозки, похоже, ждет ползучая индексация — плюс 2% в течение 10 месяцев, начиная с марта — в итоге рост на 22% относительно начала года», — приводит слова представителя Центра транспортных стратегий Украины издание.

«Укрзализныця» и DeutscheBahn подпишут в среду меморандум © Facebook, Євген Кравцов

Выступая 23 января на «Украинском завтраке» в Давосе, премьер-министр Украины Алексей Гончарук объявил, что Кабмин намерен отдать стратегическую госкомпанию «Укрзализныця» под управление немцам — компании Deutshe Bahn (DB).

Позже сообщалось, что немецкие специалисты будут консультировать руководство «Укрзализныци» по поводу оптимизации работы компании.