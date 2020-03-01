По мнению украинских финансовых аналитиков в начале марта доллар может подорожать до 24,7 гривен.
«Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,5/24,7 грн», — приводит слова Вадима Иосуба издание.
Он напомнил, что за минувшую неделю курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,3-0,6%.
Многие специалисты прогнозируют, что эпидемия коронавируса Covid-19, которая стремительно распространяется по миру, в дальнейшем приведет к кризису на глобальных рынках и как следствие к росту курса доллара.
А вот министр финансов Украины Оксана Маркарова напротив прогнозирует укрепление курса гривны к доллару. Как напомнила министр, текущий курс гривны к доллару сейчас сильнее того, который был учтен в бюджете (27 грн/доллар).