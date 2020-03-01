Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб заявил, что в течение ближайшей недели стоит ожидать умеренный рост курса доллара к гривне. Об этом 1 марта сообщил РБК-Украина

По мнению украинских финансовых аналитиков в начале марта доллар может подорожать до 24,7 гривен.

«Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,5/24,7 грн», — приводит слова Вадима Иосуба издание.

МВФ и Украина: Вынужденные кредиты для умирающей экономики © REUTERS, Yuri Gripas/File Photo | REUTERS, Yuri Gripas/File Photo | Перейти в фотобанк

Многие специалисты прогнозируют, что эпидемия коронавируса Covid-19, которая стремительно распространяется по миру, в дальнейшем приведет к кризису на глобальных рынках и как следствие к росту курса доллара.

А вот министр финансов Украины Оксана Маркарова напротив прогнозирует укрепление курса гривны к доллару. Как напомнила министр, текущий курс гривны к доллару сейчас сильнее того, который был учтен в бюджете (27 грн/доллар).