Коронавирус быстро распространяется по всему миру. В самом Китае число зараженных превысило уже 78,8 тысячи, в Южной Корее — 2,3 тысячи, в Иране достигло 388 человек, а в Италии — 650. Кроме того, за последние сутки первые случаи заражения были выявлены в Нидерландах, Нигерии, Литве, Белоруссии, Новой Зеландии, Азербайджане и Исландии. И вот теперь в этот список можно добавить и Армению.
«Около двух часов назад у нас был подтвержденный случай заболевания. Пациент — 29-летний гражданин, который прибыл 28 февраля на самолете с женой из Ирана», — написал Никол Пашинян на своей странице в соцсети.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй).
ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.