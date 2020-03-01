Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил первый случай заражения коронавирусом COVID-19 на территории страны. Об этом 1 мата сообщило агентство РИА Новости

Коронавирус быстро распространяется по всему миру. В самом Китае число зараженных превысило уже 78,8 тысячи, в Южной Корее — 2,3 тысячи, в Иране достигло 388 человек, а в Италии — 650. Кроме того, за последние сутки первые случаи заражения были выявлены в Нидерландах, Нигерии, Литве, Белоруссии, Новой Зеландии, Азербайджане и Исландии. И вот теперь в этот список можно добавить и Армению.

«Около двух часов назад у нас был подтвержденный случай заболевания. Пациент — 29-летний гражданин, который прибыл 28 февраля на самолете с женой из Ирана», — написал Никол Пашинян на своей странице в соцсети.

Мойте руки и носите маски! Коронавирус стремительно распространяется по миру © РИА Новости, Алессандро Рота | Перейти в фотобанк

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.