Украинское правительство ждут «точечные изменения», сказал первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью «Радио НВ» 28 февраля

Названы украинские министры, которых отправят «на кислород» © kmu.gov.ua Владимир Зеленский намерен созвать внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта. Одним из главных вопросов должен стать кадровый, в частности смена состава Кабмина.

«Речь в первую очередь идет о точечных изменениях, потому что мы видим, что некоторые направления требуют определенного усиления. Мы не должны забывать, что есть определенные информационные атаки на правительство. Безусловно, мы должны усилить некоторые направления, в частности это направление социальное, экономическое», — заявил Стефанчук.

Он добавил, что у правительства иммунитет на год и поэтому его полное изменение возможно только в случае представления премьером заявления об отставке по собственному желанию.