Зеленский устроил публичную порку: Молчанов об отставке главы Тернопольской ОГА
Зеленский устроил публичную порку: Молчанов об отставке главы Тернопольской ОГА
© Facebook, Кирилл Молчанов | Перейти в фотобанк
«Тигипко, Хорошковский или любой другой человек, разбирающийся в государственном управлении, понимает, что очень сложно сейчас будет быстро изменить в ситуацию в стране. А сгореть на должности никто не хочет», — указал эксперт.

К тому же, отметил Молчанов, тот же Тигипко представляет собой человека с президентскими амбициями, в связи с чем его премьерство не нужно Владимиру Зеленскому, чтобы выращивать себе конкурента.

Если в ближайшее время Алексей Гончарук действительно уйдет в отставку с поста главы правительства, то на смену ему придет похожий на него человек из ближайшего окружения Зеленского, который будет у него в тени, и который не будет достаточно компетентным, заключил политолог.

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