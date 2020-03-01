Сергей Тигипко или Валерий Хорошковский разбираются в управлении государством и понимают, что если они вдруг займут премьерский пост, то не смогут быстро изменить ситуацию в стране. Об этом рассказал политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру

Зеленский устроил публичную порку: Молчанов об отставке главы Тернопольской ОГА © Facebook, Кирилл Молчанов | Перейти в фотобанк

К тому же, отметил Молчанов, тот же Тигипко представляет собой человека с президентскими амбициями, в связи с чем его премьерство не нужно Владимиру Зеленскому, чтобы выращивать себе конкурента.

Если в ближайшее время Алексей Гончарук действительно уйдет в отставку с поста главы правительства, то на смену ему придет похожий на него человек из ближайшего окружения Зеленского, который будет у него в тени, и который не будет достаточно компетентным, заключил политолог.

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