Вассерман объяснил, почему на самом деле жители Львова внезапно стали говорить по-русски
Вассерман объяснил, почему на самом деле жители Львова внезапно стали говорить по-русски
© РИА Новости, Б. Криштул | Перейти в фотобанк
Человек, желающий держать Украину отделённой от остальной России, подчеркнул эксперт, просто вынужден действовать вопреки интересам русского большинства граждан Украины, какие бы страшные последствия это за собой ни влекло.

«Чтобы ходить в чужих аэропортах по красным ковровым дорожкам, эти люди готовы красить эти дорожки кровью своих соотечественников», — категоричен Вассерман.

Единственный способ улучшить положение Украины — это воссоединение с остальной Россией, в кратчайшие сроки, пока Украина ещё может предложить остальной России хоть что-то, подытожил публицист. 

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