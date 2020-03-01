Человек, желающий держать Украину отделённой от остальной России, подчеркнул эксперт, просто вынужден действовать вопреки интересам русского большинства граждан Украины, какие бы страшные последствия это за собой ни влекло.
«Чтобы ходить в чужих аэропортах по красным ковровым дорожкам, эти люди готовы красить эти дорожки кровью своих соотечественников», — категоричен Вассерман.
Единственный способ улучшить положение Украины — это воссоединение с остальной Россией, в кратчайшие сроки, пока Украина ещё может предложить остальной России хоть что-то, подытожил публицист.
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