Единственный способ улучшить положение Украины — это воссоединение с Россией в кратчайшие сроки. Об этом рассказал политические обозреватель и эрудит Анатолий Вассерман в недавнем комментарии ИА REGNUM.

Вассерман объяснил, почему на самом деле жители Львова внезапно стали говорить по-русски © РИА Новости, Б. Криштул | Перейти в фотобанк

«Чтобы ходить в чужих аэропортах по красным ковровым дорожкам, эти люди готовы красить эти дорожки кровью своих соотечественников», — категоричен Вассерман.

Единственный способ улучшить положение Украины — это воссоединение с остальной Россией, в кратчайшие сроки, пока Украина ещё может предложить остальной России хоть что-то, подытожил публицист.

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