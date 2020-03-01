Пропрезидентскую партию «Слуга народа» вряд ли ждет резкий обвал по примеру «Нашей Украины» или «Блока Петра Порошенко», поскольку она иначе устроена. Но определенные проблемы уже намечаются. Об этом рассказал политический консультант Дмитрий Джангиров в недавнем интервью Ukrlife.TV

«Он был лучшим. История спросит по полной» – Джангиров назвал главную беду Зеленского © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«С их уменьшением будет создаваться электоральное гетто, которое мы видели у Порошенко. Это такая осажденная крепость, злоба, неприятие других точек зрения и коммуникация внутри себя. У "Слуги народа" пока этого нет, но процесс идет», — пояснил Джангиров.

Политолог также обратил внимание на то, что в украинском обществе наблюдается рост доверия к полицейским и другим силовым структурам, притом что уровень недоверия к их руководителям остается высоким.

По его мнению, люди, которые к тому же доверяют главе государства, таким образом проецируют, что президент как институт не просто может, а должен использовать силовые институции для наведения порядка лично.

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