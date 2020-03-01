Несмотря на большое число избирателей, продолжил эксперт, у «Слуги народа» уже начался процесс формирования «электорального гетто», когда их сторонники будут до конца поддерживать действующую власть, но в случае разочарования точно уйдут к другим партиям.
«С их уменьшением будет создаваться электоральное гетто, которое мы видели у Порошенко. Это такая осажденная крепость, злоба, неприятие других точек зрения и коммуникация внутри себя. У "Слуги народа" пока этого нет, но процесс идет», — пояснил Джангиров.
Политолог также обратил внимание на то, что в украинском обществе наблюдается рост доверия к полицейским и другим силовым структурам, притом что уровень недоверия к их руководителям остается высоким.
По его мнению, люди, которые к тому же доверяют главе государства, таким образом проецируют, что президент как институт не просто может, а должен использовать силовые институции для наведения порядка лично.
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