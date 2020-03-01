Россия может предложить Японии два из четырех Южно-Курильских островов по условиям соглашения 1956 года (Хабомаи и Шикотан) только в случае ликвидации американских военных баз на всей японской территории с выходом частей ВС США из этой страны. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в недавнем интервью ITON-TV

Яков Кедми объяснил, почему Эрдоган будет работать с Россией на условиях Москвы © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

По его мнению, Москва спокойно может отдать Токио эти два острова, поскольку они не входят в гряду Курильских островов, которые открывают вход в Охотское море. Кедми считает, что сегодня Япония меньше зависит от Америки в переговорах с Москвой, что повышает шансы на подобный исход.

Специалист также отметил, что президент США Дональд Трамп перед вероятным вторым сроком оказался перед сложнейшей дилеммой по корейскому кризису, так как Пхеньян готов свернуть ядерную программу только при условии ухода американских военных из Южной Кореи.

Но поскольку ключевые военные объекты Штатов в этой стране направлены не против КНДР, а против России и Китая, то либо Трамп решит ядерную проблему Кореи с ослаблением позиций в регионе, либо жертвует повышением рейтингов в военно-стратегических целях, заключил политолог.

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