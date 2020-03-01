«Нет американских войск в Японии. Зачем они там нужны? Война-то давно кончилась, и японская армия не собирается атаковать Перл-Харбор. А не уберете — оставайтесь без островов», — пояснил эксперт.
По его мнению, Москва спокойно может отдать Токио эти два острова, поскольку они не входят в гряду Курильских островов, которые открывают вход в Охотское море. Кедми считает, что сегодня Япония меньше зависит от Америки в переговорах с Москвой, что повышает шансы на подобный исход.
Специалист также отметил, что президент США Дональд Трамп перед вероятным вторым сроком оказался перед сложнейшей дилеммой по корейскому кризису, так как Пхеньян готов свернуть ядерную программу только при условии ухода американских военных из Южной Кореи.
Но поскольку ключевые военные объекты Штатов в этой стране направлены не против КНДР, а против России и Китая, то либо Трамп решит ядерную проблему Кореи с ослаблением позиций в регионе, либо жертвует повышением рейтингов в военно-стратегических целях, заключил политолог.
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