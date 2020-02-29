28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский намерен созвать внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта. Одним из главных вопросов должен стать кадровый, не исключается и смена главы Кабмина.
«Пока это в процессе согласования. Если бы была оптимальная кандидатура, вопрос с Гончаруком был бы решен в пользу его отставки. Хотя этот вопрос не ясен, в последнее время появилась информация, что на место главы правительства может претендовать вице-премьер Денис Шмыгаль», — сказал Карасев.
Он напомнил, что Шмыгаль — выходец из менеджмента бизнесмена Рината Ахметова.
В то же время эксперт не исключает, что Гончарук останется на своем посту, при этом поменяется состав правительства.
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