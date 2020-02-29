Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник и Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка являются неприкосновенными фигурами, их отставка крайне маловероятна, сказал политолог Вадим Карасев в интервью изданию Украина.ру 29 февраля

Ранее известный украинский юрист Андрей Портнов сообщил, что Сытника и Рябошапку могут отправить в отставку.

«Сытника парламент не имеет права отправить в отставку. Тем более что это креатура западных партнеров Украины. Если сейчас отправить в отставку Сытника, это значит признать неудачным проект по инсталлированию антикоррупционных органов в Украину. Что касается Рябошапки — то же самое», — сказал Карасев.

По его мнению, все заявления о возможной отставке глав НАБУ и ГПУ либо версии, либо прикрытие кадровых перестановок в украинском правительстве.

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