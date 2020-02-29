Украинский Кабмин ждут серьезные кадровые изменения, и хотя обсуждение кандидатур происходит в закрытом режиме, уже ясно, кто из министров расстанется со своими портфелями, рассказал политолог Вадим Карасев в интервью изданию Украина.ру 29 февраля

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