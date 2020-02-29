«Это министр социальной политики, министр по делам ветеранов, министр культуры — хотя вероятность его отставки не стопроцентная, но этот вопрос обсуждается. Далее, министр иностранных дел, будет смена главы украинского МИДа, министр обороны, министр энергетики», — сообщил Карасев.
Он также отметил, что такие серьезные перетасовки в правительстве вызваны тем, что его политика негативно сказывается на рейтинге президента Владимира Зеленского.
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