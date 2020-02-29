Президент Украины Владимир Зеленский намерен созвать внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта. Одним из главных вопросов станут кадровые перестановки в Кабинете министров.
«В стране достаточно профессионалов. Если вместо главы Минэкономики Милованова будет академик Валерий Геец, вместо главы Минздрава Скалецкой — известный медик Борис Тодуров, вместо генпрокурора Рябошапки — юрист Андрей Портнов, то страна от этого как минимум ничего не потеряет», — отметил Золотарев.
Он отметил, что «профессионалы есть и среди молодых людей, но они не в фокусе, не имеют такого паблисити, их мало кто знает».
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