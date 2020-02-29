На Украине достаточно профессионалов, которые могут усилить состав правительства страны, сказал политолог Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру 29 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский намерен созвать внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта. Одним из главных вопросов станут кадровые перестановки в Кабинете министров. «В стране достаточно профессионалов. Если вместо главы Минэкономики Милованова будет академик Валерий Геец, вместо главы Минздрава Скалецкой — известный медик Борис Тодуров, вместо генпрокурора Рябошапки — юрист Андрей Портнов, то страна от этого как минимум ничего не потеряет», — отметил Золотарев. Профи вместо "соросят". Зеленский меняет правительство, за которое будет отвечать сам © kmu.gov.ua Полную версию интервью Андрея Золотарева читайте на нашем сайте.