Сейчас донецкий олигарх Ринат Ахметов обсуждает с президентом Владимиром Зеленским с проблему Центроэнерго и возврат схемы «Роттердам плюс», выдавив оттуда людей Игоря Коломойского. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Олег Царев: Интрига в том, что "Квартал-95" хочет стать новой элитой © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

С подачи Ахметова в качестве претендента на пост премьера рассматривается и его человек — Денис Шмыгаль, который занимается в правительстве Гончарука энергетикой, а в правительство Тигипко его прочат как вице-премьера по вопросам общин и развития территорий, считает Царев.

Вместо Коляды, который занимает пост министра по вопросам неподконтрольных Киеву территориям, поставят Сергея Сивохо, который положительно воспринимается дончанами, подытожил политик.