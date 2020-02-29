«Ахметов выразил готовность после ухода Суркова, с которым у него не складывались отношения, взять под контроль вопросы интеграции ЛДНР в Украину, и начать инвестировать в предприятия, которые были у него в ЛДНР», — указал эксперт.
С подачи Ахметова в качестве претендента на пост премьера рассматривается и его человек — Денис Шмыгаль, который занимается в правительстве Гончарука энергетикой, а в правительство Тигипко его прочат как вице-премьера по вопросам общин и развития территорий, считает Царев.
Вместо Коляды, который занимает пост министра по вопросам неподконтрольных Киеву территориям, поставят Сергея Сивохо, который положительно воспринимается дончанами, подытожил политик.