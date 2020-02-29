Накануне, 28 февраля, глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия сообщил, что Верховная Рада на внеочередном заседании 4 марта рассмотрит кадровые вопросы. При этом юрист Андрей Портнов намекнул, что под сокращение могут попасть глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник и генпрокурор Руслан Рябошапка.
По мнению Бортника, перестановки в сегменте силовиков-антикоррупционеров действительно возможны.
«Сытник в первую очередь, Рябошапка во вторую очередь. Хотя Рябошапка менее вероятен», — отметил он.
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В этом списке эксперт также упомянул фамилию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого.
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