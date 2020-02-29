Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник допускает вероятность готовящихся отставок в украинском сегменте силовиков-антикоррупционеров. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру 29 февраля

Только бы не шило на мыло. Погребинский о грядущей отставке Кабмина Украины © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк Давид Арахамия сообщил, что Верховная Рада на внеочередном заседании 4 марта рассмотрит кадровые вопросы. При этом юрист Андрей Портнов намекнул, что под сокращение могут попасть глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник и генпрокурор Руслан Рябошапка.

По мнению Бортника, перестановки в сегменте силовиков-антикоррупционеров действительно возможны.

«Сытник в первую очередь, Рябошапка во вторую очередь. Хотя Рябошапка менее вероятен», — отметил он.

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В этом списке эксперт также упомянул фамилию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого.

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