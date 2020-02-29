Идеальной кандидатурой на пост премьера Украины был бы Николай Азаров, с которым Россия могла бы договориться. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

«Я пил вчера у адмирала ФСБ...»: Владимир Корнилов о заговоре в Нидерландах, голодной СБУ и ударе молнией © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«Я думаю, что с тем же Тигипко можно было бы договариваться, опыт у него имеется отношений нормальных с российскими коллегами. Можно было бы назвать и целый ряд других фамилий из бывших украинских политиков. Думаю, идеальной была бы кандидатура Николая Яновича Азарова», — рассуждает Корнилов.

Однако, подчеркнул политолог, проблема взаимоотношений между Россией и Украиной заключается не в личности премьера, а в той политике, которую осуществляет украинское государство, до сих пор ведомое сторонниками Майдана и американским посольством.

Один премьер, пусть даже он искренне будет желать восстановления отношений с Россией, не способен в нынешней ситуации что-то резко изменить. Тут нужно менять всю государственную политику Украины, на законодательном уровне, в том числе, заключил специалист.