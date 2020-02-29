На Украине, продолжил эксперт, сегодня немало профессиональных людей и технарей, которые тяготятся той ситуацией, в которой Украина оказалась, и поэтому на премьерский пост можно было бы различные фамилии допускать.
«Я думаю, что с тем же Тигипко можно было бы договариваться, опыт у него имеется отношений нормальных с российскими коллегами. Можно было бы назвать и целый ряд других фамилий из бывших украинских политиков. Думаю, идеальной была бы кандидатура Николая Яновича Азарова», — рассуждает Корнилов.
Однако, подчеркнул политолог, проблема взаимоотношений между Россией и Украиной заключается не в личности премьера, а в той политике, которую осуществляет украинское государство, до сих пор ведомое сторонниками Майдана и американским посольством.
Один премьер, пусть даже он искренне будет желать восстановления отношений с Россией, не способен в нынешней ситуации что-то резко изменить. Тут нужно менять всю государственную политику Украины, на законодательном уровне, в том числе, заключил специалист.