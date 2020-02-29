Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что, если бы кадровые перестановки в Кабинете министров Украины зависели от него, он бы всех отправил в отставку. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру 29 февраля

Пристайко об отставке: «Я готов с самого начала» © Facebook, UkraineMFA Давид Арахамия сообщил, что Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в среду, 4 марта, рассмотрит кадровые вопросы в правительстве, так как надо «кого-то привлечь и кого-то изъять». При этом он отметил, что уже знает, о ком идет речь, но называть имена этих чиновников отказался.

«Я бы уволил всех. Если бы зависело от меня, я бы всех уволил в очередности: министр иностранных дел, министр экономики, министр культуры, министр, который занимается ветеранами. Всех бы уволил в такой последовательности — назначил вменяемых людей», — заявил Погребинский.

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Вместе с тем он отметил, что пока делать какие-либо предположения рано.

При этом стоит отметить, что глава МИД Вадим Пристайко, фигурирующий в списке политолога, уже заявил, что к отставке «был готов всегда».

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