Кабинет министров Украины обновится как минимум наполовину. Об этом директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник сказал в интервью изданию Украина.ру 29 февраля

Вопрос политического выживания Зеленского. Эксперты о правительственном кризисе на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Давид Арахамия сообщил, что Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в среду, 4 марта, рассмотрит кадровые вопросы в правительстве.

По мнению Бортника, состав правительства обновится от трети до половины и прежде всего изменения коснутся социального блока.

«Министр по делам ветеранов, возможно, министр экономики, министр юстиции, министр культуры, министр иностранных дел, министр обороны… Все вот эти изменения возможны. Практически как минимум полсостава правительства сегодня находится на одной ноге в силу неэффективности, кризисов, которые были созданы при их работе», — отметил он.

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При этом эксперт не исключает возможности того, что премьер-министр Алексей Гончарук избежит отставки.

Тем временем глава Кабмина, по данным СМИ, уже во второй раз подал заявление об отставке и якобы очень настаивает на его удовлетворении.

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