Люди американского финансиста Джорджа Сороса в украинской власти готовы пойти на отставку Алексея Гончарука с поста премьера только в том случае, если его заменят на замглавы Офиса Президента Юлию Ковалив. Об этом рассказал политтехнолог Сергей Слободчук в интервью изданию Украина.ру

Правительственный кризис в Украине. Сергей Слободчук о технологии формирования нового Кабмина © Facebook, Сергей Слободчук

Если будет реализован вариант с «соросятами», подчеркнул Слободчук, то по большому счёту это будет означать смену «шила на мыло», потому что они «жизни не видели, ничего тяжелее гранта в руках не держали».

Умение говорить по методичке про «демократические ценности» и воровать западные деньги не помогает в работе Кабмина, поэтому в случае замены на Ковалив результат будет такой же — «Гончарук в юбке», категоричен политтехнолог.

С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.