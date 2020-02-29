«Есть "соросята", которые вцепились зубами, рогами и когтями в премьерское кресло, и они согласны менять Гончарука при условии, что заменят его на Юлию Ковалив — замглавы Офиса президента — выходца из той же грантоедской среды», — сказал эксперт.
Если будет реализован вариант с «соросятами», подчеркнул Слободчук, то по большому счёту это будет означать смену «шила на мыло», потому что они «жизни не видели, ничего тяжелее гранта в руках не держали».
Умение говорить по методичке про «демократические ценности» и воровать западные деньги не помогает в работе Кабмина, поэтому в случае замены на Ковалив результат будет такой же — «Гончарук в юбке», категоричен политтехнолог.
С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.