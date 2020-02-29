«Все его боятся. Он сильный игрок. Поэтому на первое место и выходит Тигипко. Почему? Потому что Тигипко из «Команды озимого поколения». Он устраивает Хорошковского. Тот согласен, чтобы Тигипко был первым лицом, а он был под ним, но под его контролем все темы, которые он обозначил», — пояснил эксперт.
К тому же, продолжил политик, Тигипко является одним из учредителей «Приватбанка», который состоит в хороших отношениях и с днепровским олигархом Игорем Коломойским, и с экс-премьером Юлией Тимошенко.
Тигипко устраивает всех, в том числе и американского финансиста Джорджа Сороса с прозападным олигархом Виктором Пинчуком. Так что у Тигипко больше всех шансов, заключил собеседник издания.