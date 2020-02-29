Против назначения Валерия Хорошковского на пост премьера Украины категорически выступает вся команда президента Владимира Зеленского, глава МВД Арсен Аваков и все олигархи. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Олег Царев: Интрига в том, что "Квартал-95" хочет стать новой элитой © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

К тому же, продолжил политик, Тигипко является одним из учредителей «Приватбанка», который состоит в хороших отношениях и с днепровским олигархом Игорем Коломойским, и с экс-премьером Юлией Тимошенко.

Тигипко устраивает всех, в том числе и американского финансиста Джорджа Сороса с прозападным олигархом Виктором Пинчуком. Так что у Тигипко больше всех шансов, заключил собеседник издания.