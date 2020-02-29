В Офисе президента исходят из того, что Алексею Гончаруку нужно дать уйти с премьерского поста по собственному желанию, потому что у него годовой иммунитет от увольнения депутатами Верховной Рады. Об этом рассказал политтехнолог Сергей Слободчук в интервью изданию Украина.ру

Чтобы сделать Тигипко премьером, Зеленскому нужно объединиться с Порошенко - Слободчук © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

«Поэтому ему дают возможность уходить с любыми объяснениями — вот он и выбрал, с такими объяснениями уходит. Пытается переложить ответственность за это на Зеленского», — пояснил эксперт.

Отставка премьера, рассуждает Слободчук, пойдет на пользу рейтингу Зеленского, поскольку Гончарук и этот состав Кабмина создали себе имидж некомпетентных и малоадекватных людей.

Например, последний опрос КМИС показывает, что позитивно к Гончаруку относятся 8 %, в то время как негативно — 33 %. По сравнению с декабрем, рост на 11 пунктов, указал политтехнолог.

Хотя надо напомнить, что, по Конституции, на самом деле премьер-министр такое заявление должен подавать Верховной Раде, а не президенту, заключил собеседник издания.