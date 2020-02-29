Ранее сообщалось, что Гончарук повторно подал президенту Зеленскому заявление об отставке, мотивируя это тем, что он раздражён публичным обсуждением вопроса, кем его заменят.
«Поэтому ему дают возможность уходить с любыми объяснениями — вот он и выбрал, с такими объяснениями уходит. Пытается переложить ответственность за это на Зеленского», — пояснил эксперт.
Отставка премьера, рассуждает Слободчук, пойдет на пользу рейтингу Зеленского, поскольку Гончарук и этот состав Кабмина создали себе имидж некомпетентных и малоадекватных людей.
Например, последний опрос КМИС показывает, что позитивно к Гончаруку относятся 8 %, в то время как негативно — 33 %. По сравнению с декабрем, рост на 11 пунктов, указал политтехнолог.
Хотя надо напомнить, что, по Конституции, на самом деле премьер-министр такое заявление должен подавать Верховной Раде, а не президенту, заключил собеседник издания.