Судьи, принимая решение, сослались на толкование Европейского суда по правам человека, который постановил, что увольнение человека с должности на основании коллективной ответственности не может быть признано приемлемым в демократическом обществе.
Суд постановил возобновить Юлдашева в должности с 24 марта 2015 года, а также взыскать с прокуратуры Киева сумму среднего заработка за время вынужденного прогула в размере 37 097 грн с вычетом размера обязательных платежей.
Также судьи подчеркнули, что руководство Генеральной прокуратуры не проводило расследование участия Юлдашева в узурпации власти экс-президентом Виктором Януковичем, подрыве национальной безопасности или нарушении прав людей.
По мнению политолога Кирилла Молчанова, несмотря на решение суда, закон о люстрации отменен не будет, поскольку в том же Минюсте находятся продолжатели курса предыдущей власти, которые не хотят отмены этого закона в принципе.