Днепропетровский окружной административный суд восстановил в должности прокурора Киева Сергея Юлдашева, который был уволен в 2015 году в соответствии с законом о люстрации. Соответствующее решение инстанции было обнародовано 29 февраля в Едином реестре судебных решений

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Суд постановил возобновить Юлдашева в должности с 24 марта 2015 года, а также взыскать с прокуратуры Киева сумму среднего заработка за время вынужденного прогула в размере 37 097 грн с вычетом размера обязательных платежей.

Также судьи подчеркнули, что руководство Генеральной прокуратуры не проводило расследование участия Юлдашева в узурпации власти экс-президентом Виктором Януковичем, подрыве национальной безопасности или нарушении прав людей.

По мнению политолога Кирилла Молчанова, несмотря на решение суда, закон о люстрации отменен не будет, поскольку в том же Минюсте находятся продолжатели курса предыдущей власти, которые не хотят отмены этого закона в принципе.