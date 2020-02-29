Недавно назначенного вице-премьером Дениса Шмыгаля называют среди кандидатов на пост главы украинского правительства, однако к его биографии и деловым контактам есть много вопросов, сказал политолог Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру 29 февраля

Он отметил, что именно Шмыгаль — новый фаворит президента Украины Владимира Зеленского, хотя есть и другие сильные кандидаты на пост премьера.

«Есть инсайды о его причастности к контрабанде в Ивано-Франковской области — он занимал пост ее губернатора. Специфика региона — там все живут с этого», — констатировал Золотарев.

Денис Шмыгаль. Биографическая справка © Facebook, Оксана Воробчак | Перейти в фотобанк

28 февраля стало известно, что президент Зеленский намерен созвать внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта. Эту информацию подтвердил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Одним из главных вопросов должен стать кадровый.

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