Он отметил, что именно Шмыгаль — новый фаворит президента Украины Владимира Зеленского, хотя есть и другие сильные кандидаты на пост премьера.
«Есть инсайды о его причастности к контрабанде в Ивано-Франковской области — он занимал пост ее губернатора. Специфика региона — там все живут с этого», — констатировал Золотарев.
Он отметил, что пока информация о причастности Шмыгаля к контрабанде не подтверждена официально, однако «вопросы у СБУ к нему есть».
28 февраля стало известно, что президент Зеленский намерен созвать внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта. Эту информацию подтвердил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Одним из главных вопросов должен стать кадровый.
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