Госпогранслужба Украины 29 февраля сообщила о возвращении на родину рыбаков, которых российские пограничники задержали в Азовском море 14 февраля 2020 года за браконьерство

ЕС и Украина призвали РФ обеспечить свободный проход судов в Азовское море © пресс-центр Командования ВМСУ | пресс-центр Командования ВМСУ | Перейти в фотобанк

В частности, за нарушение пограничного режима и порядка выхода плавсредства в море каждый моряк привлечен к административной ответственности, а на плавсредство наложен запрет выхода в море сроком на 30 суток.

В субботу утром на пост технического наблюдения Госпогранслужбы поступила информация, что российские корабли доставят в район взаимоопределенной системы разделения движения в Азовском море задержанное судно.

Через несколько часов на расстоянии около 10 морских миль от порта Бердянск тактическая группа катеров Мариупольского отряда Морской охраны, которая несла службу в данном районе, обнаружила корабли РФ, от которых в сторону украинского берега направлялось малое правсредство.

По мере приближения оно было распознано как ЯЗП-0901, на борту которого находились 4 человека. По результатам осмотра и проверки документов было, установлено, что это то самое плавсредство и те же четверо граждан Украины, которые в нарушение действующего законодательства вышли в море.

Тактическая катерная группа Морской охраны обеспечила сопровождение плавсредства в порт Бердянск, где устанавливаются все обстоятельства их задержания российской стороной.

Как и предполагал политолог Ростислав Ищенко, задержанные рыбаки относительно быстро вернулись домой, поскольку украинская сторона не стала раздувать из-за этого международный скандалю