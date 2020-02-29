День Победы останется народным праздником на Украине, несмотря на отказ властей отмечать эту памятную дату. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ от крымского региона Константин Бахарев 29 февраля в комментарии РИА Новости

«Карлики на фоне великанов». Эксперт о том, чем закончились попытки смешать бандеровцев с героями Великой Отечественной © РИА Новости, Петр Задорожный | Перейти в фотобанк

«Подобные Пристайко на Украине в этот день останутся в глубоком меньшинстве и будут бесноваться от бессильной злобы, что насаждаемая ими идеология не разделяется большинством граждан Украины», — категоричен парламентарий.

Возможно, подчеркнул депутат, лично Пристайко не будет праздновать 9 Мая, но сотни тысяч граждан Украины выйдут в этот день на улицы и возложат цветы к памятникам настоящим героям Великой Отечественной войны, а не предателям и пособникам фашистов.

День Победы — это святой праздник для всех, кто чтит память своих отцов и дедов, защитивших мир от фашизма, резюмировал Бахарев.