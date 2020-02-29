Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил в интервью телеканалу «Украина 24», что Киев не собирается устраивать торжества 9 мая. По его словам, Украина и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить.
«Подобные Пристайко на Украине в этот день останутся в глубоком меньшинстве и будут бесноваться от бессильной злобы, что насаждаемая ими идеология не разделяется большинством граждан Украины», — категоричен парламентарий.
Возможно, подчеркнул депутат, лично Пристайко не будет праздновать 9 Мая, но сотни тысяч граждан Украины выйдут в этот день на улицы и возложат цветы к памятникам настоящим героям Великой Отечественной войны, а не предателям и пособникам фашистов.
День Победы — это святой праздник для всех, кто чтит память своих отцов и дедов, защитивших мир от фашизма, резюмировал Бахарев.