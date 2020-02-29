«Так же как и прочие представители грантоедской среды, Рябошапка показал крайне негативные результаты. По сути, за те месяцы, пока он руководил Генеральной прокуратурой, он ее институционально уничтожил, обнулил. Возможно, именно в этом заключалась его миссия», — подчеркнул эксперт.
Он отметил, что работа Рябошапки наряду с провалами правительства Гончарука стала одним из ключевых факторов снижения рейтинга президента Зеленского.
28 февраля стало известно, что президент Зеленский намерен созвать внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта. Эту информацию подтвердил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Одним из главных вопросов должен стать кадровый.
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