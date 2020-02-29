Главный редактор телеканала RTVi Алексей Пивоваров сообщил 29 февраля на своей странице в Facebook, что его не пустили на территорию Украины, несмотря на подтверждающие цель визита документы

Ищенко о главном: националисты против Порошенко, гонения на журналистов, отмена безвиза © Скриншот с видео Украина.ру

По его словам, после собеседования и полуторачасового ожидания в киевском аэропорту «Жуляны» в пятницу ему вручили постановление об отказе в пересечении украинской госграницы в связи с тем, что он якобы не может подтвердить цель запланированного пребывания на территории страны.

«Это обычная формулировка, если нет денег или обратного билета. Поскольку у меня всё это, разумеется, было (как и приглашение, жилье и т.д), то никто, в общем, и не скрывал, что решение принято наверху», — прокомментировал Пивоваров.

Он добавил, что пограничники «были дружелюбные и совестливые, им самим было явно неудобно и жаль, что так велели, и что при исполнении ничего не положено говорить от себя», поэтому и сам он никак комментировать это решение не будет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский приглашал российских журналистов приехать в страну, чтобы они могли собственными глазами увидеть происходящее в стране. Несмотря на это, отказы со стороны украинских властей не прекращаются.

По мнению адвоката Андрея Гожего, это заявление было просто дежурной формы вежливости, в котором нет никакого смысла, и которое имеет очень опосредованное отношение к реальной жизни.