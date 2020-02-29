«Несколько лет не был в Украине и, видимо, не судьба. Пару часов назад прилетел в Киев, но на территорию страны меня не пустили», — написал тележурналист.
По его словам, после собеседования и полуторачасового ожидания в киевском аэропорту «Жуляны» в пятницу ему вручили постановление об отказе в пересечении украинской госграницы в связи с тем, что он якобы не может подтвердить цель запланированного пребывания на территории страны.
«Это обычная формулировка, если нет денег или обратного билета. Поскольку у меня всё это, разумеется, было (как и приглашение, жилье и т.д), то никто, в общем, и не скрывал, что решение принято наверху», — прокомментировал Пивоваров.
Он добавил, что пограничники «были дружелюбные и совестливые, им самим было явно неудобно и жаль, что так велели, и что при исполнении ничего не положено говорить от себя», поэтому и сам он никак комментировать это решение не будет.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский приглашал российских журналистов приехать в страну, чтобы они могли собственными глазами увидеть происходящее в стране. Несмотря на это, отказы со стороны украинских властей не прекращаются.
По мнению адвоката Андрея Гожего, это заявление было просто дежурной формы вежливости, в котором нет никакого смысла, и которое имеет очень опосредованное отношение к реальной жизни.