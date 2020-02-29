Рейтинг украинского правительства настолько низок, что тянет за собой вниз и рейтинг президента Владимира Зеленского, которому в преддверии местных выборов нужно остановить падение своей популярности, сказал политолог Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру 29 февраля

«Очевидно, что отставка главы Офиса президента Андрея Богдана запустила процесс тектонических кадровых сдвигов. Зеленский понимает, что теперь кадровый вопрос превратился в вопрос его политического выживания — тем более что на носу местные выборы», — подчеркнул эксперт.

Профи вместо "соросят". Зеленский меняет правительство, за которое будет отвечать сам © kmu.gov.ua

Золотарев также отметил, что, если в прошлом году президент был мощнейшим электоральным паровозом, который позволил ввести в Верховную Раду никому абсолютно не известных «ноунеймов», то при стремительно ухудшающейся экономической ситуации, когда на пороге мировой экономический кризис, надо опираться на крепких профессионалов.

28 февраля стало известно, что Зеленский намерен 4 марта созвать внеочередное заседание Верховной Рады. Эту информацию подтвердил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Одним из главных вопросов должен стать кадровый.

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