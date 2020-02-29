Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что любой кандидат был бы лучшим премьер-министром Украины, чем нынешний глава Кабмина Алексей Гончарук. Политолог заявил об этом в интервью изданию Украина.ру 29 февраля

Алексей Гончарук. Биографическая справка © Facebook, Олексій Гончарук Давид Арахамия сообщил, что Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в среду, 4 марта, рассмотрит кадровые вопросы в правительстве. При этом он заявил, что кандидатура бывшего вице-премьера Сергея Тигипко, чья фамилия в качестве возможного преемника Гончарука всю неделю фигурирует в СМИ, не будет рассматриваться на пост главы правительства.

По мнению Погребинского, Тигипко был бы лучше, чем Гончарук.

«Но дело в том, что, чем Гончарук, лучше вообще каждый… Ходят разные слухи. Я видел разные версии, но, честно говоря, ни одной, относительно которой я мог бы сказать, что это интересное предложение, которое может вывести из тупика украинскую экономику, социалку и внешнюю политику. Нет этого», — отметил эксперт.

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При этом он выразил сомнение относительно кандидатуры экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, которую ранее озвучил депутат от фракции «Слуги народа» Евгений Шевченко, заявивший, что партия будет голосовать только за него.

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