«У нас постоянно идут совещания, где мы проверяем способность различных отраслей отреагировать на три сценария и готовимся к тому, чтобы у нас был конкретный план действий на все сценарии», — пояснил он.
По его словам, по существующему базовому сценарию трудностей от распространения коронавируса не будет. Также рассматривается «сценарий второго уровня» и самый сложный сценарий, это тот, который сейчас происходит в Китае, указал министр.
В то же время, считает Милованов, последний сценарий в Украине маловероятен, но в случае необходимости государству придется вводить ограничения на рост цен.
Глава Минэкономики также сообщил, что Кабмин готов к объявлению карантина, если в стране будет зафиксирован коронавирус.
Милованов также считает, что Украина может усилить экономику из-за вспышек коронавируса в других странах, а также из-за того, что цены на нефть и газ на мировом рынке снизились.