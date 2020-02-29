При базовом сценарии по ситуации с коронавирусом трудностей от распространения заболевания не будет, а при пессимистическом на Украине объявят карантин. Об этом сообщил министр экономики страны Тимофей Милованов 28 февраля в эфире программы «Свобода слова» с Савиком Шустером

Экономика мародеров. Украинский министр пообещал догнать за пятьдесят лет белорусов © Facebook, Тимофей Милованов

По его словам, по существующему базовому сценарию трудностей от распространения коронавируса не будет. Также рассматривается «сценарий второго уровня» и самый сложный сценарий, это тот, который сейчас происходит в Китае, указал министр.

В то же время, считает Милованов, последний сценарий в Украине маловероятен, но в случае необходимости государству придется вводить ограничения на рост цен.

Глава Минэкономики также сообщил, что Кабмин готов к объявлению карантина, если в стране будет зафиксирован коронавирус.

Милованов также считает, что Украина может усилить экономику из-за вспышек коронавируса в других странах, а также из-за того, что цены на нефть и газ на мировом рынке снизились.