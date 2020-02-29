Ввиду снижающегося рейтинга Кабинета министров Украины президент Владимир Зеленский заинтересован в том, чтобы правительство обновилось как можно скорее. Об этом директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский сказал в интервью изданию Украина.ру 29 февраля

Уровень доверия украинцев к правительству Гончарука существенно снизился — опрос © kmu.gov.ua Давид Арахамия сообщил, что Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в среду, 4 марта, рассмотрит кадровые вопросы в правительстве.

По мнению Погребинского, появление в повестке этой темы неудивительно, так как президент и его команда изучают опросы общественного мнения, которые показывают, что рейтинг доверия к правительству обвалился и уже угрожает рейтингу главы государства.

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«Президент тоже падает, но пока сохраняет высокий уровень — около 50%. Но при таком правительстве он не удержится. И он опасается потери популярности, поэтому он заинтересован в том, чтобы не откладывать это все. Это правильно. Это надо было делать раньше, но лучше позже, чем никогда», — отметил эксперт.

Ранее Центр Разумкова обнародовал результаты соцопроса, согласно которому правительству Украины в феврале 2020 года доверяют всего 28% украинцев, а не доверяют — 64,5%. Социологи отметили, что уровень доверия к Кабмину существенно снизился в течение последних месяцев. Так, наивысших показателей он достигал в сентябре 2019 года, когда правительству доверяли 57% респондентов, а не доверяли — только 22%.

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