Комплексы будут производить в Тусоне (штат Аризона, США). Ожидаемая дата завершения производства — 25 июня 2020 года. Контракт рассчитан до 29 февраля 2024 года.
При этом ранее украинские волонтеры распространили информацию о том, что комплексы Javelin вывозят в Польшу на базы США сил быстрого реагирования в связи с тем, что украинское оборонное ведомство не в состоянии обеспечить соответствующие условия хранения данных ПТРК.
По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, это решение было принято в том числе потому, что комплексы не просто попали к ополченцам Донбасса, но были проданы им украинскими военными.