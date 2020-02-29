Министерство обороны США подписало контракт с группой компаний Raytheon - Lockheed Martin на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для множества стран, в том числе и Украины. Об этом 29 февраля сообщает пресс-служба Пентагона.

Военный эксперт объяснил, почему на самом деле США вывозят из Украины свои «Джавелины» © U.S. Army photo by Sgt. Josephine Carlson

При этом ранее украинские волонтеры распространили информацию о том, что комплексы Javelin вывозят в Польшу на базы США сил быстрого реагирования в связи с тем, что украинское оборонное ведомство не в состоянии обеспечить соответствующие условия хранения данных ПТРК.

По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, это решение было принято в том числе потому, что комплексы не просто попали к ополченцам Донбасса, но были проданы им украинскими военными.