Ранее глава парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия сообщил, что на внеочередном заседании в среду, 4 марта, Верховная Рада рассмотрит в том числе кадровые вопросы в правительстве.
Кроме того, считает эксперт, для Сороса важно, чтобы ни в коем случае не было принято решение о приватизации «Приватбанка», чтобы не дать днепропетровскому олигарху Игорю Коломойскому получить его обратно.
«Они говорят: пусть сначала все это будет сделано, а вот тогда будем его снимать», — пояснил Царев.
Политик напомнил, что сегодня происходит четвертая попытка уволить Гончарука, но как только его пытаются снять, то сразу же представители Демократической партии Америки, Сорос, МВФ, Мировой банк оказывают давление на президента Владимира Зеленского, чтобы он этого не делал.