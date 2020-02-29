Американский влиятельный финансист Джордж Сорос не позволит уволить Алексея Гончарука с поста премьера Украины до тех пор, пока не будет принят закон о рынке земли. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Олег Царев: Интрига в том, что "Квартал-95" хочет стать новой элитой © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Давид Арахамия сообщил, что на внеочередном заседании в среду, 4 марта, Верховная Рада рассмотрит в том числе кадровые вопросы в правительстве.

Кроме того, считает эксперт, для Сороса важно, чтобы ни в коем случае не было принято решение о приватизации «Приватбанка», чтобы не дать днепропетровскому олигарху Игорю Коломойскому получить его обратно.

«Они говорят: пусть сначала все это будет сделано, а вот тогда будем его снимать», — пояснил Царев.

Политик напомнил, что сегодня происходит четвертая попытка уволить Гончарука, но как только его пытаются снять, то сразу же представители Демократической партии Америки, Сорос, МВФ, Мировой банк оказывают давление на президента Владимира Зеленского, чтобы он этого не делал.