«Президент Владимир Зеленский соберет заседание Верховной рады страны для того, чтобы рассмотреть важные законы и привести в кабинет министров новые лица», — сказал он.
Первой причиной созыва парламентарий назвал необходимость принятия ряда важных законов, которые невозможно принять в обычном режиме из-за рассмотрения поправок к законопроекту о рынке земли. Второй причиной он считает усиление правительства новыми кадрами.
«Приближается экономический кризис. Якобы есть признаки. Есть возможность эпидемии коронавируса. Необходимо превратить кабмин фактически в штаб. Для того, чтобы он стал штабом, надо сделать несколько кадровых решений», — указал Арахамия.
По его словам, власти хотят усилить Кабмин, сделав его более оперативным и более опытным, для чего необходимо кого-то надо привлечь к работе, а кого-то убрать из правительства.
При этом политик отказался назвать фамилии тех, кто может войти в состав обновленного кабинета министров, уточнив лишь, что в нем не будет Сергея Тигипко, которого в последнее время прочили на пост премьера.
Третьей причиной незапланированной ранее встречи Арахамия назвал посадки, которых все ждут, в связи с чем заслушают отчет правоохранительных органов.