Одной из тем внеочередного заседания Верховной Рады 4 марта, проведение которого инициировал президент Украины Владимир Зеленский, станет изменения в составе правительства. Об этом сообщил председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия 29 февраля в эфире телеканала «Украина 24»

Назначения Тигипко не будет: Арахамия анонсировал кадровые перестановки в Кабмине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Первой причиной созыва парламентарий назвал необходимость принятия ряда важных законов, которые невозможно принять в обычном режиме из-за рассмотрения поправок к законопроекту о рынке земли. Второй причиной он считает усиление правительства новыми кадрами.

«Приближается экономический кризис. Якобы есть признаки. Есть возможность эпидемии коронавируса. Необходимо превратить кабмин фактически в штаб. Для того, чтобы он стал штабом, надо сделать несколько кадровых решений», — указал Арахамия.

По его словам, власти хотят усилить Кабмин, сделав его более оперативным и более опытным, для чего необходимо кого-то надо привлечь к работе, а кого-то убрать из правительства.

При этом политик отказался назвать фамилии тех, кто может войти в состав обновленного кабинета министров, уточнив лишь, что в нем не будет Сергея Тигипко, которого в последнее время прочили на пост премьера.

Третьей причиной незапланированной ранее встречи Арахамия назвал посадки, которых все ждут, в связи с чем заслушают отчет правоохранительных органов.