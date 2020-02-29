Генерал-майор в отставке Андрей Таран может возглавить Министерство обороны Украины, сообщило интернет-издание OBOZREVATEL 29 февраля со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией

По его данным, президент Украины Владимир Зеленский собирается внести кандидатуру Тарана в Верховную Раду на утверждение.

Загороднюк рассказал, как на самом деле Украина шла в НАТО при Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Андрей Загороднюк возглавил оборонное ведомство в августе 2019 года.

В феврале в украинских СМИ появилась информация, что Загороднюка могут уволить, а Зеленский уже провел несколько собеседований с различными претендентами на должность. Официальных подтверждений возможной отставки не было.

Вокруг личности его возможного сменщика Андрея Тарана в 2015 году разгорелся скандал после обвинений в государственной измене, которые впоследствии не подтвердились.

Сначала на странице Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в Twitter появилось сообщение, в котором утверждалось, что «Генерал Таран уволен с должности руководителя украинской стороны СЦКК, ему объявлено подозрение по статье 111 УК Украины (Государственная измена)».

Однако вскоре сообщение удалили и объявили, что аккаунт СНБО был взломан. Таран действительно оставил пост главы украинского СЦКК, но никакого дела против него не открывали.

Военный перешел на должность замкомандующего Сухопутных Войск страны, с которой и ушел на пенсию.