Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что всегда был готов к отставке. Он сказал об этом в интервью телеканалу «Украина 24» 28 февраля

Назначения Тигипко не будет: Арахамия анонсировал кадровые перестановки в Кабмине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Давид Арахамия анонсировал внеочередное заседание Верховной Рады в среду, 4 марта, на котором будут рассмотрены кадровые вопросы в Кабинете министров.

«Прямолинейно если спросить, готов ли я к отставке? Я готов с самого начала… Я понимаю за 25 лет своей карьеры, насколько быстро меняются министры. Готовность есть всегда», — признался Пристайко.

По его словам, отбором на должность руководителя ведомства должен заниматься глава Офиса президента Андрей Ермак, потому что это его работа, однако окончательное решение остается за президентом.

При этом министр не считает, что руководитель ОП «пасется на его поле». Он отметил, что на своем посту Ермак получил значительно больше заданий, чем у него было до этого, в связи с чем у него уменьшилась возможность заниматься внешней политикой. Более того, по словам Пристайко, если он дает главе государства понимание внешнеполитической ситуации с точки зрения традиционной дипломатии, то глава ОП делится своим «неортодоксальным» видением.

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