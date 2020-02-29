«Команда специалистов МВФ, которая посетила Киев, достигла заметно существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив, направленных на поддержку роста и обеспечение стабильности. Дискуссии продолжатся в ближайшие дни», — отметил Люнгман.
Напомним, 11 января украинское правительство подало в Верховную Раду законопроект, который запрещает возвращать «Приватбанк» его экс-владельцу, олигарху Игорю Коломойскому, но парламент его до сих пор не принял.
Одним из главных требований МВФ остается признание законной национализации «Приватбанка» за одну гривну при президенте Петре Порошенко.
Сам Коломойский в ноябре 2019 года заявлял: «Международный валютный фонд знает, что Приватбанк будет возвращен (мне) в ближайшее время».