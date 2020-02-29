Международный валютный фонд (МВФ) увидел «заметный прогресс» в ходе переговоров с Украиной о новых кредитах, сказал постпред МВФ на Украине Йоста Люнгман 29 февраля в Киеве

«Команда специалистов МВФ, которая посетила Киев, достигла заметно существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив, направленных на поддержку роста и обеспечение стабильности. Дискуссии продолжатся в ближайшие дни», — отметил Люнгман.

Заграница им поможет. Суркисы разорят Порошенко и помогут Коломойскому вернуть «Приватбанк» © fcdynamo.kiev.ua | Перейти в фотобанк Игорю Коломойскому, но парламент его до сих пор не принял.

Одним из главных требований МВФ остается признание законной национализации «Приватбанка» за одну гривну при президенте Петре Порошенко.

Сам Коломойский в ноябре 2019 года заявлял: «Международный валютный фонд знает, что Приватбанк будет возвращен (мне) в ближайшее время».