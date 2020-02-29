Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии установило тариф на услуги по транспортировке нефти трубопроводным транспортом с Украины на Мозырский НПЗ. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 29 февраля

Азербайджан и Белоруссия договорились о поставках нефти через Украину © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк документу, тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по маршруту Броды — Мозырь — ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» составит 0,87 белорусского рубля (26,61 рубля) за тонну нетто.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ранее Белоруссия и Россия не смогли договориться об условиях поставки нефти, в результате чего РФ с 1 января частично прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. В связи с этим президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской.

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Так, в марте Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) поставит Белоруссии через одесский порт два танкера нефти общим объемом 160 тысяч тонн с последующей ее транспортировкой по трубопроводу Одесса — Броды. Между тем в SOCAR уточнили, что в ближайшее время компания поставит Белоруссии один танкер нефти, а о втором пока идут переговоры.

Для транспортировки топлива до Мозырского НПЗ будет задействован белорусский участок трубопровода Броды — Мозырь — ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», протяженность которого составляет 40 километров.