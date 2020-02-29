Аргентинец вывез в Россию рецепт «лучшего украинского лекарства» от коронавируса

Ранее Данилов, комментируя дефицит медицинских масок на Украине, заявил, что лучшими лекарствами от коронавируса на самом деле являются лук, сало и чеснок.
Тем временем тайная панацея украинцев уже давно применяется в Москве для профилактики. Так, Репетто опубликованную фотографию, на которой запечатлены несколько досок с искусно выложенными на них кусочками сала с хреном и горчицей.
«Just Salo», — подписал один из лучших шеф-поваров России.
Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру
Отмечается, что главную тайну лечебно-профилактической кухни Репетто постиг в Донецке, где до войны готовил для гостей украинского олигарха Рината Ахметова в его отеле «Донбасс Паласе», а также для игроков ФК «Шахтер», когда те выступали на выезде.