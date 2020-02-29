Аргентинец вывез в Россию рецепт «лучшего украинского лекарства» от коронавируса

В Москве аргентинский шеф-повар Мартин Репетто применяет на практике совет секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, раскрывшего тайну «лучших лекарств от коронавируса». Об этом сообщил Telegram-канал Украина.ру 28 февраля

Секретарь СНБО призвал украинцев лечиться от коронавируса луком, салом и чесноком © Факти ICTV | Факти ICTV | Перейти в фотобанк

Тем временем тайная панацея украинцев уже давно применяется в Москве для профилактики. Так, Репетто опубликованную фотографию, на которой запечатлены несколько досок с искусно выложенными на них кусочками сала с хреном и горчицей.

«Just Salo», — подписал один из лучших шеф-поваров России.

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Отмечается, что главную тайну лечебно-профилактической кухни Репетто постиг в Донецке, где до войны готовил для гостей украинского олигарха Рината Ахметова в его отеле «Донбасс Паласе», а также для игроков ФК «Шахтер», когда те выступали на выезде.