Совместная группа компаний Raytheon - Lockheed Martin получила от Пентагона контракт на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Грузии, Украины и ряда других стран на сумму $18,4 миллионов (1,2 миллиарда рублей). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны США 28 февраля

Конгресс США поддержал продажу Украине комплексов Javelin на 39 млн долларов — СМИ © U.S. Army photo by Sgt. Josephine Carlson соглашению, в рамках программы продажи оружия и военной техники за границу Raytheon — Lockheed Martin займется производством Javelin для Австралии, Грузии, Индонезии, Иордании, Ирландии, Катара, Литвы, Новой Зеландии, Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Турции, Украины, Франции, Чехии и Эстонии.

Комплексы будут выпускаться в городе Тусоне (штат Аризона), предполагаемая дата завершения производства — 25 июня.

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В октябре 2019 года Пентагон оповестил Конгресс США о намерении продать Киеву еще 150 ракет для комплексов Javelin и другой сопутствующей военной техники на $39,2 миллионов (2,6 миллиардов рублей).

При этом в декабре прошлого года экс-замминистра обороны по политическим делам США Джон Руд опроверг информацию о том, что Вашингтон выдвинул Кабмину Украины определенные условия, касающиеся применения Javelin. По его словам, США просили Киев только о том, чтобы эта технология не оказалась в руках третьей стороны.