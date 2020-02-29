Согласно обнародованному соглашению, в рамках программы продажи оружия и военной техники за границу Raytheon — Lockheed Martin займется производством Javelin для Австралии, Грузии, Индонезии, Иордании, Ирландии, Катара, Литвы, Новой Зеландии, Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Турции, Украины, Франции, Чехии и Эстонии.
Комплексы будут выпускаться в городе Тусоне (штат Аризона), предполагаемая дата завершения производства — 25 июня.
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В октябре 2019 года Пентагон оповестил Конгресс США о намерении продать Киеву еще 150 ракет для комплексов Javelin и другой сопутствующей военной техники на $39,2 миллионов (2,6 миллиардов рублей).
При этом в декабре прошлого года экс-замминистра обороны по политическим делам США Джон Руд опроверг информацию о том, что Вашингтон выдвинул Кабмину Украины определенные условия, касающиеся применения Javelin. По его словам, США просили Киев только о том, чтобы эта технология не оказалась в руках третьей стороны.