«Президент в своем распоряжении МИДу что напишет? Будьте умными на переговорах? Украинскому чиновнику, а тем более дипломату, проще выглядеть патриотически настроенными идиотом, чем прагматиком, которого потом обвинят в «зраде»», — категоричен эксперт.
Кроме того, подчеркнул политолог, по этой же причине президенту не кем заменить главу ведомства Вадима Пристайко, а назначение на этот пост более прагматичного Андрея Ермака все равно ничего бы не изменило.
«Что может один Ермак изменить в МИДе? Что может один министр сделать в команде, которая существует в европейской и евроатлантической интеграции? Главный вектор — прочь от Москвы, и это надолго», — пояснил Джангиров.
Также, по его мнению, все дипломатические успехи Ермака стали возможны только благодаря тому, что Россия пошла на уступки лично Ермаку, желая видеть в нем адекватного переговорщика с украинской стороны.
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