Киеву придется напрямую вести диалог с Москвой, который должен проходить по линии внешнеполитических ведомств. Но МИД Украины не хочет и не может сделать осуществить такие действия. Об этом рассказал политический обозреватель Дмитрий Джангиров в недавнем интервью Ukrlife.TV

Джангиров предположил, что будет, если Зеленский и Путин о чем-то договорятся © пресс-служба президента Украины/РИА Новости/Алексей Дружинин

Кроме того, подчеркнул политолог, по этой же причине президенту не кем заменить главу ведомства Вадима Пристайко, а назначение на этот пост более прагматичного Андрея Ермака все равно ничего бы не изменило.

«Что может один Ермак изменить в МИДе? Что может один министр сделать в команде, которая существует в европейской и евроатлантической интеграции? Главный вектор — прочь от Москвы, и это надолго», — пояснил Джангиров.

Также, по его мнению, все дипломатические успехи Ермака стали возможны только благодаря тому, что Россия пошла на уступки лично Ермаку, желая видеть в нем адекватного переговорщика с украинской стороны.

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