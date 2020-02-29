Когда целый ряд СМИ выпускают заголовки о потенциальном премьерстве Тигипко в стиле «на 100% вопрос решен», то это означает, что вопрос еще далеко не решен и президента пытаются информационно дожать, подчеркнул эксперт.
«Президент, очевидно, колеблется, но наиболее высоко я оцениваю шансы именно этих двух кандидатур», — указал Золотарев.
Говоря о возможном премьерстве Арсена Авакова, политолог добавил, что президент Владимир Зеленский и его окружение опасаются слишком больших амбиций действующего главы МВД и предпочли бы видеть его на посту не выше вице-премьера по силовым структурам.
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