Наиболее вероятными кандидатурами на пост премьера Украины являются Сергей Тигипко и Валерий Хорошковский. Но вопрос еще не решен. Об этом рассказал рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Политолог Золотарев: Зеленский правильно оценил снижение рейтингов и решил менять Кабмин © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк

«Президент, очевидно, колеблется, но наиболее высоко я оцениваю шансы именно этих двух кандидатур», — указал Золотарев.

Говоря о возможном премьерстве Арсена Авакова, политолог добавил, что президент Владимир Зеленский и его окружение опасаются слишком больших амбиций действующего главы МВД и предпочли бы видеть его на посту не выше вице-премьера по силовым структурам.

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру.