Меморандум Козака подразумевал, что Молдавия должна была стать «асимметричной федерацией», а Приднестровье и Гагаузия получили бы особый статус и возможность блокировать законопроекты Кишинева, нежелательные для автономий.
«Тут будет реализовываться нечто среднее между Нагорным Карабахом (где тоже минская переговорная группа работает уже много лет) и приднестровским сценарием», — считает эксперт.
Это означает, указал Бортник что в ближайшее время донбасский конфликт заморозить вряд ли удастся, поскольку украинское руководство отказалось от урегулирования по примеру Приднестровья, введя блокаду Донбасса.
Кроме того, добавил политолог, провести в жизнь этот сценарий мешает огромное количество национализированных Донбассом предприятий, большое число погибших, желание Запада подогревать конфликт между Россией и Европой, а также не способность ДНР/ЛНР контролировать все территории областей.
Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру.