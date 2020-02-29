Замглаве президента РФ Дмитрию Козаку в вопросе Донбассе вряд ли удастся реализовать план урегулированию аналогичный тому, который он разработал в 2003 году для урегулирования приднестровского конфликта. Об этом рассказал политолог Руслан Бортник в недавнем интервью Ukrlife.TV

В истории с коронавирусом местные депутаты разыграли карту патриотизма — Бортник © Facebook, Ruslan Bortnik

«Тут будет реализовываться нечто среднее между Нагорным Карабахом (где тоже минская переговорная группа работает уже много лет) и приднестровским сценарием», — считает эксперт.

Это означает, указал Бортник что в ближайшее время донбасский конфликт заморозить вряд ли удастся, поскольку украинское руководство отказалось от урегулирования по примеру Приднестровья, введя блокаду Донбасса.

Кроме того, добавил политолог, провести в жизнь этот сценарий мешает огромное количество национализированных Донбассом предприятий, большое число погибших, желание Запада подогревать конфликт между Россией и Европой, а также не способность ДНР/ЛНР контролировать все территории областей.

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру.