Украинские силовики открыли огонь из стрелкового оружия около четырех часов дня.
60-летнего мужчину госпитализировали с огнестрельным ранением голени в Центральную клиническую больницу Донецка..
По словам представителя республики, Народная милиция ДНР полностью соблюдает режим прекращения огня.
Украинские власти начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после государственного переворота в Киеве, в апреле 2014 года.
По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.