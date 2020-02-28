Украинские силовики открыли огонь из стрелкового оружия около четырех часов дня.

60-летнего мужчину госпитализировали с огнестрельным ранением голени в Центральную клиническую больницу Донецка..

Пургин объяснил, в чем именно состоит преемственность ДНР от Донецко-Криворожской республики
Пургин объяснил, в чем именно состоит преемственность ДНР от Донецко-Криворожской республики
© РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк
По словам представителя республики, Народная милиция ДНР полностью соблюдает режим прекращения огня.

Украинские власти начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после государственного переворота в Киеве,  в  апреле 2014 года.

По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.

 

 