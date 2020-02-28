Женщину, которая полгода прожила в Италии, госпитализировали с высокой температурой в Ивано-Франковске в начале этой недели.
Врачи диагностировали у нее двустороннюю пневмонию и направили анализы в Киев.
«По подозрению на новую коронавирусную инфекцию у гражданки Украины, которая вернулась из Италии, и ее окружения были проведены лабораторные анализы образцов на наличие возбудителя и получены отрицательные результаты. Также негативные результаты были и у двух человек из села Долиняны Черновицкой области», — говорится в сообщении.
По состоянию на 28 февраля, в Италии коронавирусом заразились около 650 человек. Количество погибших составило 17 человек, еще 45 человек выздоровели.